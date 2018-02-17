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Происшествия / ДТП

Псковский ансамбль «Город детства» попал в ДТП под Лугой

17 февраля 2018 года, 12:36

Автобус с псковским ансамблем «Город детства», следовавшим в Санкт-Петербург на творческий конкурс, попал в ДТП на 160-ом километре трассы «Псков – Петербург». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на  родителей детей.

По данным ПАИ, в результате ДТП автобус перевернулся набок. В нем находились 20 детей, 6 родителей, преподаватель. В результате происшествия один человек – преподаватель коллектива – получил травму.

В настоящее время детей везут в Лугу, чтобы покормить. Родители едут за ними на автомашинах из Пскова.  

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