Псковский ансамбль «Город детства» попал в ДТП под Лугой

Автобус с псковским ансамблем «Город детства», следовавшим в Санкт-Петербург на творческий конкурс, попал в ДТП на 160-ом километре трассы «Псков – Петербург». Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на родителей детей.

По данным ПАИ, в результате ДТП автобус перевернулся набок. В нем находились 20 детей, 6 родителей, преподаватель. В результате происшествия один человек – преподаватель коллектива – получил травму.

В настоящее время детей везут в Лугу, чтобы покормить. Родители едут за ними на автомашинах из Пскова.