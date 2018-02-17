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Политика

В Пскове и Изборске будут праздновать Масленицу

17 февраля 2018 года, 10:18

Сегодня , 17 февраля, в Пскове начнет работать приуроченная к празднованию Масленицы продовольственно-ремесленная ярмарка. В ней примут участие более сотни умельцев. На ярмарке можно будет поесть блинов с разными начинками – от моченой брусники до икры. Новгородцы обещают привезти кухню 15 века, основу которой составляют блюда из мяса диких животных.

Сегодня же пройдет Масленица в Изборске . Праздничная программа начнется в 13 часов и продлится до 17 часов. В нескучном садике гостей праздника ждут игры и забавы. В Доме купца Шведова можно будет попробовать традиционную кухню народа сето.

Студенты ПсковГУ подготовили квест-приключение для молодёжи, который стартует в доме купца Анисимова. Призы тоже обещают достойные (подробнее).

КСТАТИ

Сегодня, в субботу, проходит предпоследний день Масленицы - золовкины посиделки.

Это шестой день веселой Масленичной недели. Традиция народных гуляний накануне Великого поста пришла из далеких времен. Проводы зимы стали единственным языческим праздником, который широко отмечается православными людьми и не осуждается РПЦ.

Масленица символизирует окончание холодов и приход долгожданной весны. К ее встрече на Руси готовились основательно. Торжества длились в течение недели. На Масленицу устраивали веселые конкурсы, проводили шуточные состязания, пели песни и пекли ароматные блины — символ солнца, которое должно было приблизить весну и оживить все вокруг. 

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