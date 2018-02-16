В ближайшие два дня на дорогах Пскова водителей ждут массовые проверки

17 и 18 февраля в Пскове запланированы массовые проверки водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
17 и 18 февраля в Пскове запланированы массовые проверки водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
17 февраля. с 16 час. 30 мин. До 17 час 00 мин – улица Инженерная – улица Труда;
18 февраляс 12 час. 30 мин до 13 час. 00 мин – Рижский проспект (район Телецентра);
18 февраля с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. – Рижский проспект – улица Киселева.
Мероприятие поможет выявить:
- водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности;
- автомобили, не оборудованные детскими креслами.