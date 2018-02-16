Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В ближайшие два дня на дорогах Пскова водителей ждут массовые проверки

16 февраля 2018 года, 17:20

17 и 18 февраля в Пскове запланированы массовые проверки водителей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ

17 февраля с 12 час. 30 мин. до 13 час. 00 мин. – улицы Вокзальная – Речная - Декабриста Пущина;

17 февраля. с 16 час. 30 мин. До 17 час 00 мин – улица Инженерная – улица Труда;

18 февраляс 12 час. 30 мин до 13 час. 00 мин – Рижский проспект (район Телецентра);

18 февраля с 15 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. – Рижский проспект – улица Киселева.       

Мероприятие поможет выявить:

- водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- водителей, не пристёгнутых ремнями безопасности;

- автомобили, не оборудованные детскими креслами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Молодые семьи Пскова приглашают на познавательный семинар
В Сочи презентовали возможности особой экономической зоны «Моглино»
Премию имени Александра Починка получила псковская деревня-SOS
Липовая сотрудница газовой службы обокрала псковичку на улице Стахановской
Мэр Москвы Сергей Собянин: Мы дорожим сотрудничеством с Псковской областью
Новое оборудование для чемпионата «Worldskills Russia» поступило в Псков
Гдовичи ответили рублем за браконьерство на Чудском озере
Уроженец Себежского района выиграл серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане
В конце февраля и в начале марта изменится режим работы псковских автобусов

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
15 февраля 09:00

Билет в сказку

Три школьника из Псковской области завершат учебный год в Артеке

Общество / Здоровье
14 февраля 09:47

Аист прилетел

В новом роддоме малышей оставят с мамами (ЭКСКЛЮЗИВ, ИНФОГРАФИКА)

Общество / Коммуналка
13 февраля 17:06

Открытый доступ

Как устроена сортировка и переработка мусора в Пскове