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Общество

Молодые семьи Пскова приглашают на познавательный семинар

16 февраля 2018 года, 15:38

20 февраля в Псковском городском молодежном центре состоится семинар для молодых семей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Перед слушателями выступят специалисты Псковского отделения Пенсионного фонда РФ, Государственного управления социальной защиты населения Псковской области, Городского центра занятости. Они расскажут о различных социальных программах для молодых семей и объяснят, как ими воспользоваться.

На семинаре со всеми подробностями будут раскрыты такие темы, как ежемесячные выплаты (10 652 рублей) для малообеспеченных семей, получение материнского капитала при рождении второго ребенка, программа бесплатного обучения для молодых женщин, находящихся в декретном отпуске, программа обеспечения жильем молодых семей в Пскове, социальные выплаты для лиц, находящихся в декретном отпуске.

Запись на семинар в группе ВКонтакте.

Количество мест ограничено. Начало в 17:30.

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