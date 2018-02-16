В Сочи презентовали возможности особой экономической зоны «Моглино»

16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась презентация единственной на Северо-Западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич познакомила потенциальных инвесторов с преимуществами размещения бизнеса в технопарке и льготами, действующими для резидентов.

Ольга Торбич также рассказала, что «Моглино» занимает седьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, составленном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Помимо потенциальных инвесторов в питч-сессии заседала экспертная комиссия, в которую вошли директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко, представители Минэкономразвития и другие. В целом эксперты положительно оценили работу «Моглино».