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Экономика

В Сочи презентовали возможности особой экономической зоны «Моглино»

16 февраля 2018 года, 15:29

16 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи состоялась презентация единственной на Северо-Западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Генеральный директор ОЭЗ «Моглино» Ольга Торбич познакомила потенциальных инвесторов с преимуществами размещения бизнеса в технопарке и льготами, действующими для резидентов.

Ольга Торбич также рассказала, что «Моглино» занимает седьмое место в рейтинге инвестиционной привлекательности ОЭЗ России, составленном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Помимо потенциальных инвесторов в питч-сессии заседала экспертная комиссия, в которую вошли директор Ассоциации кластеров и технопарков РФ Андрей Шпиленко, представители Минэкономразвития и другие. В целом эксперты положительно оценили работу «Моглино».

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