Премию имени Александра Починка получила псковская деревня-SOS

Детская деревня-SOS в Пскове вошла в число призеров Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на премию имени А. П. Починка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Проект занял второе место в номинации «Региональная программа в области семейной политики».

Церемония вручения премии за лучшие социальные программы развития регионов состоялась в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Всего за право стать победителями в 2017 году боролись 166 региональных социальных программ и проектов из 85 субъектов РФ.