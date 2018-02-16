Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Премию имени Александра Починка получила псковская деревня-SOS

16 февраля 2018 года, 14:00

Детская деревня-SOS в Пскове вошла в число призеров Всероссийского конкурса программ социального развития регионов на премию имени А. П. Починка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации области.

Проект занял второе место в номинации «Региональная программа в области семейной политики».

Церемония вручения премии за лучшие социальные программы развития регионов состоялась в рамках Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи с 15 по 16 февраля. Всего за право стать победителями в 2017 году боролись 166 региональных социальных программ и проектов из 85 субъектов РФ.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В ближайшие два дня на дорогах Пскова водителей ждут массовые проверки
Молодые семьи Пскова приглашают на познавательный семинар
В Сочи презентовали возможности особой экономической зоны «Моглино»
Липовая сотрудница газовой службы обокрала псковичку на улице Стахановской
Мэр Москвы Сергей Собянин: Мы дорожим сотрудничеством с Псковской областью
Новое оборудование для чемпионата «Worldskills Russia» поступило в Псков
Гдовичи ответили рублем за браконьерство на Чудском озере
Уроженец Себежского района выиграл серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане
В конце февраля и в начале марта изменится режим работы псковских автобусов

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
15 февраля 09:00

Билет в сказку

Три школьника из Псковской области завершат учебный год в Артеке

Общество / Здоровье
14 февраля 09:47

Аист прилетел

В новом роддоме малышей оставят с мамами (ЭКСКЛЮЗИВ, ИНФОГРАФИКА)

Общество / Коммуналка
13 февраля 17:06

Открытый доступ

Как устроена сортировка и переработка мусора в Пскове