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Происшествия

Липовая сотрудница газовой службы обокрала псковичку на улице Стахановской

16 февраля 2018 года, 11:45

Неизвестная злоумышленница проникла в квартиру пенсионерки под предлогом проверки газового оборудования и обокрала её. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В областном центре 14 февраля около 14 часов в квартиру дома по улице Стахановской к 82-летней псковичке зашла неизвестная женщина. Она заявила, что на кухне нужно проверить исправность газовой плиты. При этом незнакомка не представилась и не предъявила никаких документов, подтверждающих ее полномочия.

«Проверив» плиту, гражданка ушла. А на следующий день пожилая хозяйка квартиры решила сходить в магазин, но своих денег не нашла. Из серванта в большой комнате были похищены 20 тысяч рублей. Пенсионерка обратилась за помощью к стражам порядка. Возбуждено уголовное дело.

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