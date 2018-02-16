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Экономика

Мэр Москвы Сергей Собянин: Мы дорожим сотрудничеством с Псковской областью

16 февраля 2018 года, 10:32

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и мэр Москвы Сергей Собянин в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Это первое двустороннее соглашение между регионами. Псковская область и Москва будут налаживать и расширять связи в торгово-экономической, инвестиционной сферах, информационной коммуникации, сельском хозяйстве, образовании, культуре, туризме, здравоохранении, спорте, а также развивать взаимодействие и кооперацию между промышленными предприятиями обоих субъектов.

«Москва для нас является стратегическим партнером, и этим соглашением мы бы хотели актуализировать наше сотрудничество во всех сферах. Рассчитываем, что у нас будет возможность провести Дни Псковской области в Москве, в рамках которых состоится презентация нашего региона как выгодного партнера для сотрудничества, развитие взаимодействия в сфере сельского хозяйства, промышленности. Кроме того, подписанное соглашение будет способствовать популяризации нашей области среди жителей столицы, что в свою очередь послужит дополнительным толчком для развития образовательного, паломнического и культурно-познавательного туризма», — сказал Михаил Ведерников.

«Псковская область сотрудничает с Москвой уже давно практически во всех отраслях. Наращиваем торговый оборот, сотрудничаем в области здравоохранения: за последние три года 2,5 тыс. псковичей получили качественную медицинскую помощь в Москве. Мы дорожим этим сотрудничеством и благодарим Михаила Юрьевича и его команду за оперативную подготовку соглашения, которое даст возможность поднять на другой, более высокий уровень, взаимодействие между нашими регионами. Я надеюсь, что это пойдет на пользу и жителям Псковской области, и города Москвы», — сказал Сергей Собянин.

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