Новое оборудование для чемпионата «Worldskills Russia» поступило в Псков

В техникумы и колледжи Псковской области, которые станут площадками для проведения второго областного чемпионата Worldskills Russia («Молодые профессионалы»), поступило новое оборудование. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Такой масштабной покупки оборудования для наших техникумов и колледжей не было последние 30 лет. Мы купили мебель, манекены, муляжи, костюмы, устройства и инструменты для обустройства рабочих мест парикмахеров, спасателей и других рабочих специальностей в соответствии с международными стандартами. Все это будет использоваться не только в качестве инфраструктуры для регионального чемпионата Worldskills, но и в учебном процессе, и на демонстрационных экзаменах», — сообщили в Государственном управлении образования Псковской области.

Worldskills Russia состоится в Псковской области с 19 по 22 февраля. В прошлом году в состязании приняли участие 7 учащихся профессиональных учебных заведений региона, а в этом году ожидается порядка 100 молодых специалистов.