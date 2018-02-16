Гдовичи ответили рублем за браконьерство на Чудском озере

За незаконный вылов рыбы жители Гдовского района заплатили штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С 12 октября 2017 по 13 октября 2017 мужчины в акватории Чудского озера вблизи деревни Спицино Гдовского района установили в воду 10 ставных лесковых сетей общей площадью сетного полотна 8 050 квадратных метров, которые запрещены для любительского и спортивного рыболовства.

В результате мужчины добыли 1 662 экземпляра рыбы различных пород, в том числе 589 судаков, отнесенных к ценным видам рыб, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 234 603 рубля.