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Общество

Гдовичи ответили рублем за браконьерство на Чудском озере

16 февраля 2018 года, 10:09

За незаконный вылов рыбы жители Гдовского района заплатили штраф в размере 200 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

С 12 октября 2017 по 13 октября 2017 мужчины в акватории Чудского озера вблизи деревни Спицино Гдовского района установили в воду 10 ставных лесковых сетей общей площадью сетного полотна 8 050 квадратных метров, которые запрещены для любительского и спортивного рыболовства.

В результате мужчины добыли 1 662 экземпляра рыбы различных пород, в том числе 589 судаков, отнесенных к ценным видам рыб, чем причинили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму 234 603 рубля.

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