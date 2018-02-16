Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Уроженец Себежского района выиграл серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане

16 февраля 2018 года, 09:55

Российский скелетонист Никита Трегубов, уроженец Себежского района, посвятил свою серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане бабушке. Об этом пишет «Спорт Экпресс».

После трех попыток Никита занимал четвертое место, уступая еще двум соперникам – латвийцу Мартинсу Дукурсу и британцу Доминку Парсонсу. Мог обойти Трегубова и второй из братьев Дукурсов – Томас.

Никита Трегубов радуется серебру Олимпийских игр.
Фото AFP
Но Никита безупречно выполнил свою четвертую попытку. Парсонс же допустил ошибку и пропустил Трегубова вперед. А семикратный чемпион мира Мартинс Дукурс и вовсе провалил свой спуск – представитель Латвии остался без медали. Таким образом, Никита гарантировал себе, как минимум, серебро, а Парсонс – бронзу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Премию имени Александра Починка получила псковская деревня-SOS
Липовая сотрудница газовой службы обокрала псковичку на улице Стахановской
Мэр Москвы Сергей Собянин: Мы дорожим сотрудничеством с Псковской областью
Новое оборудование для чемпионата «Worldskills Russia» поступило в Псков
Гдовичи ответили рублем за браконьерство на Чудском озере
В конце февраля и в начале марта изменится режим работы псковских автобусов
На городском пляже Пскова 18 февраля сыграют в зимний волейбол
На поддержку малого и среднего бизнеса Псковская область получит более 35 млн рублей
Псковская область получит 183 млн рублей на ремонт сельских дорог

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Рекорды
13 февраля 14:53

Саша! Наша!

Великолучанка Савенкова — первая в мире лучница

Спорт / Соревнования
6 февраля 11:36

Легенды, земляки и юниоры

Олимпийский чемпион вручил призы мальчишкам-хоккеистам из Пскова

Спорт / Соревнования
1 февраля 09:34

Настрелянный снег дольше тает

Старт будет первоклассным, обещают организаторы, сверяя часы с погодой