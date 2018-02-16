Уроженец Себежского района выиграл серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане

Российский скелетонист Никита Трегубов, уроженец Себежского района, посвятил свою серебряную медаль на Олимпиаде в Пхенчхане бабушке. Об этом пишет «Спорт Экпресс».
После трех попыток Никита занимал четвертое место, уступая еще двум соперникам – латвийцу Мартинсу Дукурсу и британцу Доминку Парсонсу. Мог обойти Трегубова и второй из братьев Дукурсов – Томас.
Но Никита безупречно выполнил свою четвертую попытку. Парсонс же допустил ошибку и пропустил Трегубова вперед. А семикратный чемпион мира Мартинс Дукурс и вовсе провалил свой спуск – представитель Латвии остался без медали. Таким образом, Никита гарантировал себе, как минимум, серебро, а Парсонс – бронзу.
Никита Трегубов радуется серебру Олимпийских игр.
Фото AFP