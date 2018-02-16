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Общество

В конце февраля и в начале марта изменится режим работы псковских автобусов

16 февраля 2018 года, 09:39

Стал известен режим работы общественного транспорта в Пскове в период с 22 по 25 февраля и в период с 7 по 11 марта.

ГОРОДСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Движение автобусов будет осуществляться:

22 февраля и 7 марта - по расписаниям рабочего дня.

23 и 24 февраля и 8, 9 и 10 марта - по расписаниям субботы.

25 января и 11 марта - по расписаниям воскресенья.

САДОВОДЧЕСКИЕ ТОВАРИЩЕСТВА

24 января и 10 марта - движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию на зимний период.

ПРИГОРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ

Движение автобусов будет осуществляться:

22 января и 7 марта - по расписаниям пятницы.

22 января и 7 марта - № 207 «Псков-Печоры» по расписанию четверга.

22 января - №105 «Псков – Назимово - Хрячова Гора» по расписанию четверга.

23 и 24 января; 8, 9 и 10 марта - по расписаниям субботы (каникулярные дни).

8 марта - № 207 «Псков-Печоры» по расписанию четверга.

24 января; 9 марта; 10 марта - №105 «Псков - Назимово- Хрячова Гора», № 123 «Псков-Палкино ч/з Бобьяково» - закрыт.

23 января и 9 марта - №145 «Палкино-Качаново» и №145а Палкино-Родовое-Качаново» - закрыты.

25 января; 11 марта - по расписаниям воскресенья.

МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ

Движение автобусов будет осуществляться:

22 января и 7 марта - на внутриобластных маршрутах по расписаниям пятницы.

23 января и 8 марта - на внутриобластных маршрутах по расписанию субботы.

24 января; 9 марта и 10 марта - на внутриобластных маршрутах по расписанию четверга.

25 января и 11 марта – на внутриобластных маршрутах по расписаниям воскресенья.

На межобластных маршрутах движение автобусов будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели.

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