В конце февраля и в начале марта изменится режим работы псковских автобусов

Стал известен режим работы общественного транспорта в Пскове в период с 22 по 25 февраля и в период с 7 по 11 марта.
Стал известен режим работы общественного транспорта в Пскове в период с 22 по 25 февраля и в период с 7 по 11 марта.
22 февраля и 7 марта - по расписаниям рабочего дня.
23 и 24 февраля и 8, 9 и 10 марта - по расписаниям субботы.
25 января и 11 марта - по расписаниям воскресенья.
22 января и 7 марта - по расписаниям пятницы.
22 января и 7 марта - № 207 «Псков-Печоры» по расписанию четверга.
22 января - №105 «Псков – Назимово - Хрячова Гора» по расписанию четверга.
23 и 24 января; 8, 9 и 10 марта - по расписаниям субботы (каникулярные дни).
8 марта - № 207 «Псков-Печоры» по расписанию четверга.
24 января; 9 марта; 10 марта - №105 «Псков - Назимово- Хрячова Гора», № 123 «Псков-Палкино ч/з Бобьяково» - закрыт.
23 января и 9 марта - №145 «Палкино-Качаново» и №145а Палкино-Родовое-Качаново» - закрыты.
25 января; 11 марта - по расписаниям воскресенья.
22 января и 7 марта - на внутриобластных маршрутах по расписаниям пятницы.
23 января и 8 марта - на внутриобластных маршрутах по расписанию субботы.
24 января; 9 марта и 10 марта - на внутриобластных маршрутах по расписанию четверга.
25 января и 11 марта – на внутриобластных маршрутах по расписаниям воскресенья.
На межобластных маршрутах движение автобусов будет осуществляться по расписаниям действующих дней недели.