На городском пляже Пскова 18 февраля сыграют в зимний волейбол

Волейболистов-любителей и юниоров приглашают поучаствовать в ежегодном волейбольном фестивале «Масленица-2018», который состоится в Пскове 18 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Соревнования пойдут на традиционной площадке - городском пляже у Мирожского монастыря. Участники будут играть смешанными командами и по формуле 4х4.

Каждый участник получит от организаторов в подарок игровую футболку, а победители соревнований - профессиональные волейбольные мячи. Все призеры будут награждены медалями и дипломами соответствующего достоинства, и памятными призами.

Кроме волейбольных соревнований программой фестиваля по традиции предусмотрены состязания в метании валенка на дальность и перетягивании каната.

Начало соревнований в 10 часов. Торжественное открытие Фестиваля в 12 часов.