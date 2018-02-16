Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

На поддержку малого и среднего бизнеса Псковская область получит более 35 млн рублей

16 февраля 2018 года, 09:26

Администрация Псковской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали соглашение о предоставлении в 2018 году региону субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с документом Псковская область получит в текущем году более 35 млн рублей на реализацию мер государственной поддержки субъектов МСП. В этот перечень входит предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Центра инжиниринга и Центра инноваций социальной сферы.

Организации инфраструктуры поддержки МСП направят полученные средства на оказание различных услуг: информационно-аналитических, консультационных и организационных, а также услуг по решению проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у представителей малого и среднего бизнеса.

Кроме того, средства субсидии будут потрачены на реализацию в Псковской области федеральной программы Росмолодежи «Ты — предприниматель».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Премию имени Александра Починка получила псковская деревня-SOS
Липовая сотрудница газовой службы обокрала псковичку на улице Стахановской
Мэр Москвы Сергей Собянин: Мы дорожим сотрудничеством с Псковской областью
Новое оборудование для чемпионата «Worldskills Russia» поступило в Псков
Гдовичи ответили рублем за браконьерство на Чудском озере
Уроженец Себежского района выиграл серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане
В конце февраля и в начале марта изменится режим работы псковских автобусов
На городском пляже Пскова 18 февраля сыграют в зимний волейбол
Псковская область получит 183 млн рублей на ремонт сельских дорог

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / ЖКХ
23 января 10:32

Грязюка

Чем разъедают улицы Пскова

Экономика / ЖКХ
23 января 09:39

За дом и двор

Псковичей научат быть активными

Экономика
17 января 09:05

Подстричь бороду Урганту

Какие идеи привезли из Москвы молодые предприниматели