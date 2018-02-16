На поддержку малого и среднего бизнеса Псковская область получит более 35 млн рублей

Администрация Псковской области и Министерство экономического развития Российской Федерации подписали соглашение о предоставлении в 2018 году региону субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В соответствии с документом Псковская область получит в текущем году более 35 млн рублей на реализацию мер государственной поддержки субъектов МСП. В этот перечень входит предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, Центра инжиниринга и Центра инноваций социальной сферы.

Организации инфраструктуры поддержки МСП направят полученные средства на оказание различных услуг: информационно-аналитических, консультационных и организационных, а также услуг по решению проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у представителей малого и среднего бизнеса.

Кроме того, средства субсидии будут потрачены на реализацию в Псковской области федеральной программы Росмолодежи «Ты — предприниматель».