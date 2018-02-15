Псковская область получит 183 млн рублей на ремонт сельских дорог

Администрация Псковской области и Федеральное дорожное агентство подписали соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в размере 183 млн рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Договор был заключен по итогам рабочей встречи врио губернатора региона Михаила Ведерни-кова с руководителем Росавтодора Романом Старовойтом в Москве.

На средства федеральной субсидии будет выполнена реконструкция более 1 км автодороги Загузье — Хотовань — Заклинье — граница Порховского района в Дновском районе и около 13 км трассы Ущицы — Борок в Куньинском районе.

В Дновском районе выполнят работы по спрямлению участков автомобильной дороги и заасфальтируют их в границах населенных пунктов. Кроме того, приведут в нормативное состояние мост. Тем самым будет обеспечен подъезд транспорта к почте, фельдшерско-акушерскому пункту, библиотеке, магазину и СПК «Дружба».

Что касается Куньинского района, то здесь, помимо спрямления дороги и приведения в нормативное состояние моста, расширят проезжую часть на виражах, сделают тротуары и 14 новых автобусных остановок. Дорогу в населенных пунктах покроют асфальтом. В результате будет обеспечена транспортная связь населенных пунктов Дубняки, Мокрики, Жегалово, Таборы, Новотроицкое, Борок с федеральной трассой М-9 «Балтия» Москва — Волоколамск — граница с Латвией.