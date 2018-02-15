Как пожарить блины и не спалить квартиру, рассказали псковичам

Масленичная неделя ассоциируется у людей с гулянием, катанием на лошадях, и, конечно же, блинами. Чтобы приготовление пищи не привело к возникновению пожара, псковские спасатели напоминают правилах пожарной безопасности на кухне:

- старайтесь держать подальше от плиты все, что может загореться: полотенца, прихватки, бумажные пакеты и коробки;

- если плита стоит у окна, обязательно укоротите занавески — масло на сковороде может загореться и огонь перекинется на них;

- не забывайте своевременно удалять с плиты и кухонного стола весь нечаянно пролитый жир, он легко воспламеняется и мгновенно разгорается;

- если масло загорелось в сковороде, закройте ее крышкой, ни в коем случае не заливайте сковороду водой, иначе горящее масло может разлететься по всей кухне и начнется настоящий пожар;

- электрические провода на кухне должны быть обязательно сухими, чистыми (вода и жир разрушают изоляцию), проложены как можно дальше от нагревающихся поверхностей и вне пределов досягаемости детей;

- не пользуйтесь на кухне аэрозолями — они могут вспыхнуть даже на значительном расстоянии от плиты. Не держите на кухне растворители, средства от насекомых, краски в аэрозольных упаковках;

- не включайте горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия;

- для тушения очагов горения на кухне держите под рукой крышку, пищевую соду, огнетушитель. В качестве подручных средств тушения может пригодиться любое моющее средство, земля из цветочных горшков, мокрое полотенце.