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Экономика

Псковская область – лидер в кластерной системе, считает губернатор Ставропольского края

15 февраля 2018 года, 14:59

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и губернатор Ставрополького края Владимир Владимиров 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников отметил, что между двумя субъектами РФ существуют широкие возможности для взаимодействия. Соглашение предусматривает развитие двусторонних связей в деловой среде, сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, экологической, гуманитарной, культурной и туристской сферах. «Сельское хозяйство занимает большую долю в экономике Ставрополья, у региона есть серьезные наработки, и мы с коллегами с удовольствием воспользуемся этим опытом», — сказал он по итогам подписания соглашения.

«Мы большую гордость испытываем сегодня, подписав это соглашение. Псков — это история России, и я уверен, что с приходом Михаила Юрьевича мы усилим наше взаимодействие по развитию детского туризма. Очень важно, чтобы наши дети приехали в Псков и своими глазами увидели тысячелетнюю историю нашей страны в камне», — сказал Владимир Владимиров.

Также Ставропольскому краю интересен опыт Псковской области в развитии кластеров. «Псковская область — лидер в кластерной системе, и нам бы хотелось поучиться этому, потому что мы только начинаем касаться этого направления», — отметил губернатор Ставропольского края.

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