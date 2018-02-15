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Экономика

«X5 Ритейл Групп» поможет усовершенствовать в Псковской области розничную торговлю

15 февраля 2018 года, 12:59

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и директор по взаимодействию с органами государственной власти «ИКС5 Ритейл Групп» Станислав Наумов подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого стороны будут вместе работать над развитием и совершенствованием в регионе розничной торговли. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Достигнутые договоренности стороны закрепили 15 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Магазины торговой сети уже являются площадкой для продвижения и реализации продукции местных товаропроизводителей, что служит дополнительным импульсом их развития и, как следствие, укреплению экономики региона.

Михаил Ведерников и Станислав Наумов также договорились о проведении в ближайшее время Дня поставщика, в рамках которого местные товаропроизводители, которые еще не представлены в сети, смогут презентовать свою продукцию и обсудить условия возможных поставок продукции.

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