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Общество / Образование

Будущее молодых педагогов обсудят сегодня в Псковском госуниверситете

15 февраля 2018 года, 11:42

Учебно-практическая конференция «Молодой педагог: адаптация и социально-профессиональное становление» пройдет в ПсковГУ 15 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В конференции примут участие молодые педагоги, руководители и работники образовательных организаций, профессорско-преподавательский состав университета, представители органов управления образования разного уровня, методисты, курирующие работу с молодыми специалистами, студенты, магистранты и аспиранты — всего порядка 200 человек.

В рамках стажерской конференции будут обсуждаться вопросы профессионально-личностного развития молодых специалистов, их социализации и адаптации к рынку труда.

Особое внимание будет уделено практическим аспектам профессиональной деятельности моло-дых педагогов.

Так, будет проанализирована ситуация на рынке труда в Псковской области, информационная и консультационная помощь в построении профессиональной карьеры. Участники совещания также обсудят психолого-педагогические трудности в деятельности молодых педагогов и дадут рекомендации по управлению процессом адаптации начинающего специалиста в образовательной организации.

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