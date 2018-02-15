Ученые создали нанороботов, уничтожающих раковые клетки

Ученые создали нанороботов, умеющих идентифицировать и уничтожать раковые клетки в считанные часы. Роботы, составленные из молекул ДНК, тромбируют кровеносные сосуды, расположенные рядом с опухолью, и лишают ее кислорода и питания. Об этом пишет «Российская газета».

Группа американских и китайских исследователей опубликовала свою работу в журнале Nature Biotechnology.

- Мы разработали первую полностью автономную роботизированную систему ДНК для целенаправленного лечения онкологии. Роботы из нитей ДНК с большой точностью транспортируют лекарства внутрь злокачественных образований. Данную технологию можно использовать для переноса веществ, вызывающих тромбоз сосудов, питающих опухоль. Это позволит проводить терапию новообразований разных органов, так как кровеносные сосуды, по существу, идентичны, - сказал Хао Янь из университета Аризоны в Темпе (США).

Биотехнологии обнаружили, что наномашины, предназначенные для транспортировки лекарственных средств внутрь онкологических образований, могут превратиться в «киллеров» опухолей, если внедрить в их структуру особые молекулы. Эти молекулы в месте соприкосновения робота и клетки вызывают локальный тромб кровеносных сосудов, который останавливает кровь и не позволяет кислороду и питательным веществам добраться до опухоли и обеспечить ее питанием.

Эксперименты показали, что внедрение таких нанороботов в тело млекопитающих, болеющих раком легких или кожи, уже в первые 24 часа лишало опухоли кислорода. Новая разработка биотехнологов помогла выжить 3 из 8 мышей с меланомой, а остальным продлила жизнь.