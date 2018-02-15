Псковская и Новгородская области обменяются опытом расходования бюджетных денег

Контрольно-счетные органы Псковской и Новгородской областей проведут 15 февраля совместное совещание, в котором примут участие порядка 25 человек. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участники заседания обменяются опытом и обсудят актуальные вопросы в сфере аудита.

В частности, рассмотрят правомерность расходования бюджетных средств (включая средства дорожного фонда), направленных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов капитального строительства, и проанализируют выполнение показателей региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальных образованиях Псковской области.

В повестку совещания также вошли вопросы в деятельности медицинских организаций и сфере обязательного медицинского страхования и порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий области и использования государственного имущества.