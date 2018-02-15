ЦИК распределит бесплатную печатную площадь для агитации кандидатов в президенты

Центральная избирательная комиссия России 15 февраля проведет жеребьевку, по итогам которой будет распределена бесплатные печатные площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях для агитации кандидатов в президенты РФ. Об этом пишет «ТАСС».

Жеребьевка состоится перед началом агитационного периода в СМИ, который стартует 17 февраля и завершится в ночь на 17 марта перед началом дня тишины.

По итогам жеребьевки кандидатам будут предоставлены бесплатные печатные площади в общероссийских государственных изданиях. Согласно данным Роскомнадзора, таких изданий 14 и еще четыре государственных федеральных издания, которые являются специализированными.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Действующий глава государства Владимир Путин принимает участие в выборах в качестве самовыдвиженца. На прошлой неделе Центризбирком РФ зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты.