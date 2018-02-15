Псковская область заключила первое соглашение на Российском инвестфоруме в Сочи

Псковская область заключила первое соглашение в рамках Российского инвестиционного форума, который открылся в Сочи 15 февраля. Им стал меморандум о сотрудничестве с Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ подписали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Церемония состоялась по окончании бизнес-завтрака, посвященного запуску «Фабрики проектного финансирования» с участием Министра экономического развития РФ Максима Орешкина.