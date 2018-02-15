Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Псковская область заключила первое соглашение на Российском инвестфоруме в Сочи

15 февраля 2018 года, 09:35

Псковская область заключила первое соглашение в рамках Российского инвестиционного форума, который открылся в Сочи 15 февраля. Им стал меморандум о сотрудничестве с Банком развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) и Агентством стратегических инициатив (АСИ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Документ подписали врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков и генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Церемония состоялась по окончании бизнес-завтрака, посвященного запуску «Фабрики проектного финансирования» с участием Министра экономического развития РФ Максима Орешкина.

Михаил Ведерников: Расширение инвестиционной деятельности — один из приоритетов администрации Псковской области
Фото Сергея Герасимова
В соответствии с документом стороны будут сотрудничать в решении приоритетных задач социально-экономического развития Псковской области с участием региональных институтов развития.

Взаимодействие, в частности, будет направлено на развитие особых экономических зон, создание территорий опережающего развития, инновационных территориальных кластеров. Также в числе приоритетных направлений совместной работы — стратегическое планирование, подготовка и реализация проектов, направленных на развитие высокотехнологичных производств и поддержку российского экспорта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«X5 Ритейл Групп» поможет усовершенствовать в Псковской области розничную торговлю
Воришку косметики задержали в магазине на Рижском проспекте
Будущее молодых педагогов обсудят сегодня в Псковском госуниверситете
Ученые создали нанороботов, уничтожающих раковые клетки
Псковская и Новгородская области обменяются опытом расходования бюджетных денег
ЦИК распределит бесплатную печатную площадь для агитации кандидатов в президенты
Незапланированные каникулы объявили ещё в шести псковских классах
Наивного великолучанина развели на 140 тысяч рублей телефонные мошенники
Астрологический прогноз с 19 по 25 февраля. Рыбы

Комментарии

Авторизация
No comments

Экономика / ЖКХ
23 января 10:32

Грязюка

Чем разъедают улицы Пскова

Экономика / ЖКХ
23 января 09:39

За дом и двор

Псковичей научат быть активными

Экономика
17 января 09:05

Подстричь бороду Урганту

Какие идеи привезли из Москвы молодые предприниматели