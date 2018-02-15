Наивного великолучанина развели на 140 тысяч рублей телефонные мошенники

Аферисты лишили доверчивого великолучанина почти 140 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В городе на Ловати местному жителю на мобильный телефон позвонили неизвестные и предложили открыть новый счет, на который он мог бы получать более высокий процент по текущему вкладу.

Мужчина согласился. Незнакомцы узнали у великолучанина реквизиты его банковской карты. А затем украли с его карты около 139 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту проводится проверка.