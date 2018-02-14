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Культура / Выставка

Ольга Ильина: В своих работах я хочу передать нежность и любовь

14 февраля 2018 года, 17:35

Однажды Ольга попробовала связать пинетки для своей маленькой дочки, и процесс так ее захватил, что на свет стали появляться вязаные котята, медвежата и прочие симпатичные зверушки.

Начала с пинеток, далее пробовала повязочки на голову, потом на годик доченьке связала платьишко. Пробовала много и вяжу в разных направлениях, но особенное удовольствие я получаю от игрушек! Всегда стараюсь их выполнять в ярких тонах, так как дети любят все красочное и красивое. Процесс вязания меня умиротворяет и успокаивает. Когда малыш радуется моим работам, это доставляет несказанное удовольствие.

Ольга Ильина, мастер

Фото из личного архива Ольги Ильиной

Всем участникам ярмарки Ольга желает творческого вдохновения. А посетители, уверена она, обязательно почувствуют тепло, которое исходит от ее игрушек, ведь они позволяют создавать дома уютную и радостную атмосферу.


Фото из личного архива Ольги Ильиной
- В своих работах я хочу передать нежность и любовь, которую вкладываю в свои изделия, - говорит Ольга. – В будущем я планирую работать и расширяться.


Фото из личного архива Ольги Ильиной
СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КСТАТИ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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