Ольга Ильина: В своих работах я хочу передать нежность и любовь

Однажды Ольга попробовала связать пинетки для своей маленькой дочки, и процесс так ее захватил, что на свет стали появляться вязаные котята, медвежата и прочие симпатичные зверушки.
Однажды Ольга попробовала связать пинетки для своей маленькой дочки, и процесс так ее захватил, что на свет стали появляться вязаные котята, медвежата и прочие симпатичные зверушки.
Начала с пинеток, далее пробовала повязочки на голову, потом на годик доченьке связала платьишко. Пробовала много и вяжу в разных направлениях, но особенное удовольствие я получаю от игрушек! Всегда стараюсь их выполнять в ярких тонах, так как дети любят все красочное и красивое. Процесс вязания меня умиротворяет и успокаивает. Когда малыш радуется моим работам, это доставляет несказанное удовольствие.
Всем участникам ярмарки Ольга желает творческого вдохновения. А посетители, уверена она, обязательно почувствуют тепло, которое исходит от ее игрушек, ведь они позволяют создавать дома уютную и радостную атмосферу.
Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).
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Время работы: с 12.00 до 18.00.
Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.
«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.
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