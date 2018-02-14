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Общество

«Псковавтодор» заключил первый в этом году контракт на ремонт дорог

14 февраля 2018 года, 17:05

«Псковавтодор» приступил к реализации плана по ремонту дорог на 2018 год. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Госпредприятие заключило контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Неелово — Кудина Гора — Печоры в Псковском районе, сообщили в «Псковавтодоре». Планируется привести в порядок участок протяженностью 10 км.

Здесь будут выполнены фрезеровка существующего асфальтобетонного покрытия и устройство нового. До-рожники отремонтируют расположенную на участке трассы трубу и дорожное покрытие на съездах, укре-пят обочины. Вдоль дорожного полотна вырубят кустарник, заасфальтируют девять автобусных остановок и разместят современные металлические автопавильоны. На дороге будут установлены новые дорожные знаки, сигнальные столбики и барьерные ограждения, выполнена термопластиком дорожная разметка.

Согласно контракту, работы завершатся 30 сентября. На эти цели из областного бюджета выделено 125 млн рублей.

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