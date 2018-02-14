Юмористическую программу под названием «Кролики» покажут в Пскове 16 февраля

КОГДА

О ПРОГРАММЕ

«Кролики» — это не только ценный мех, но и целых 2 часа позитивного и легкоусвояемого юмора.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко — дуэт, который за долгие годы своего творчества получил множество наград и премий, но, по словам самих артистов, главная награда для них — любимая публика, смех переполненного зала, несмолкаемые аплодисменты, любовь преданных фанатов...

Всегда яркие и неординарные концерты этих талантливых артистов отличаются, прежде всего, огромным количеством смешных персонажей, в которых они перевоплощаются в эстрадных номерах, молниеносно меняя костюмы и реквизит. Каждый новый скетч дуэта — это поистине хит, который раз и навсегда запоминается зрителю.