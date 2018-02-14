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Досуг / Афиша

«Солнышко и снежные человечки» ждут юных псковичей в театре кукол

14 февраля 2018 года, 16:39

Псковский областной театр кукол (Псков, ул. Конная, 3; тел.: (8112) 57-13-79, 56-33-13, касса: 8-921-212-65-54).

КОГДА

17 февраля, 12.00

О СПЕКТАКЛЕ

Первая часть праздника — это театрализованная программа «Широкая Масленица». Представление носит не только веселый, балаганный, театрализованный характер, но и познавательный момент. Затем зрителей ждет спектакль «Солнышко и снежные человечки». Все мы в детстве лепили снеговиков, и нам казалось, что они получаются как живые. А что будет, если снеговики вдруг оживут? В спектакле рассказывается о двух снежных человечках, которые решают отыскать солнышко. Случайно услышав, что вместе с приходом солнца они тут же растают, снежные человечки отправляются в дорогу через лес просить солнышко не приходить — им так не хочется растаять! Но по дороге они встречают лесных обитателей, которым очень трудно живется в снег и мороз. Снежные человечки начинают понимать, что все остальные ожидают солнце, потому что без него не смогут вы-жить, и в их снежных сердечках пожелание задержать приход солнышка меняется на другое — по-мочь лесным жителям. По окончании спектакля — традиционное масленичное угощение.

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