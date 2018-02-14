«Солнышко и снежные человечки» ждут юных псковичей в театре кукол

КОГДА

О СПЕКТАКЛЕ

Первая часть праздника — это театрализованная программа «Широкая Масленица». Представление носит не только веселый, балаганный, театрализованный характер, но и познавательный момент. Затем зрителей ждет спектакль «Солнышко и снежные человечки». Все мы в детстве лепили снеговиков, и нам казалось, что они получаются как живые. А что будет, если снеговики вдруг оживут? В спектакле рассказывается о двух снежных человечках, которые решают отыскать солнышко. Случайно услышав, что вместе с приходом солнца они тут же растают, снежные человечки отправляются в дорогу через лес просить солнышко не приходить — им так не хочется растаять! Но по дороге они встречают лесных обитателей, которым очень трудно живется в снег и мороз. Снежные человечки начинают понимать, что все остальные ожидают солнце, потому что без него не смогут вы-жить, и в их снежных сердечках пожелание задержать приход солнышка меняется на другое — по-мочь лесным жителям. По окончании спектакля — традиционное масленичное угощение.