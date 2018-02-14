Фотографии Олега Андрейчикова выставили в «Михайловском»

КОГДА

О ВЫСТАВКЕ

«Чтобы сделать эти кадры, — рассказывает фотохудожник, — понадобилось проехать более десяти тысяч километров дорог. Разных — заснеженных, дождливых, лесных, проселочных, асфальтовых, раскисших и проходимых только для внедорожников. Но это того стоило!» На музейной выставке представлено более сорока фотографий исторических памятников русского северо-запада: церквей, соборов, часовен. Почти четверть из них — псковские.