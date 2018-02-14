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Досуг / Афиша

Фотографии Олега Андрейчикова выставили в «Михайловском»

14 февраля 2018 года, 16:33

Музей-заповедник «Михайловское», Научно-культурный центр пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1 (Тел.: 8 (81146) 2-23-21).

КОГДА

Среда — воскресенье, с 9.00 до 17.00

О ВЫСТАВКЕ

«Чтобы сделать эти кадры, — рассказывает фотохудожник, — понадобилось проехать более десяти тысяч километров дорог. Разных — заснеженных, дождливых, лесных, проселочных, асфальтовых, раскисших и проходимых только для внедорожников. Но это того стоило!» На музейной выставке представлено более сорока фотографий исторических памятников русского северо-запада: церквей, соборов, часовен. Почти четверть из них — псковские.

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