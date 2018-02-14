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Культура / Выставка

Лина Лавренова: Пряник можно расписать, как душе угодно!

14 февраля 2018 года, 16:15

Лина Лавренова занимается выпечкой и росписью пряников уже три года.

- В этом занятии меня привлекает возможность сочетать богатый вкус и внешнюю красоту пряника, расписанного глазурью вручную, - говорит мастер.


Фото из личного архива Лины Лавреновой
В начале деятельности примером послужили работы чешских мастериц. Позднее мастер освоила разные виды росписи и сегодня делает на заказ все виды пряников: пряничные топперы с мультгероями, пряничные наборы для торжественных случаев, пряники с начинкой, пряничные дома и шкатулки.


Фото из личного архива Лины Лавреновой
- Больше всего в пряниках меня привлекает то, что в их можно сделать любой формы и расписать как душе угодно, сделав, тем самым неповторимый и запоминающийся подарок, - отмечает Лина.


Фото из личного архива Лины Лавреновой
Для весенней ярмарки мастер планирует приготовить как пряничные наборы, так и штучные пряники с розами, лавандой и другими цветами.

СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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