Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Комплект постельного белья подарят победителю фотоконкурса «РетроСвадьба — 2018»

14 февраля 2018 года, 14:39

Двуспальный комплект постельного белья из чистого 100% хлопка производства компании «Самойловский текстиль» получит победитель конкурса «РетроСвадьба — 2018», который в данный момент проходит в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте. В подарочный комплект входят: 1 простынь 180x200 см, 1 пододеяльник 175x215 см, 2 наволочки 70x70 см и 50x70 см.

На сегодняшний день в конкурсе участвуют уже 12 фотографий.

Постельное белье с эффектом бархатного лепестка.
Фото из открытых источников
Чтобы стать участником, нужно загрузить свадебную ретрофото (сделанное ранее 2008 года) в конкурсный альбом в сообществе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте». В описании к фото не забудьте указать имена молодоженов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.

Лидия и Владимир. Участники конкурса «РетроСвадьба — 2018».
Фото из семейного архива
Фотоснимки, присланные на конкурс, попадут на главное свадебное мероприятие года «Свадьба Экспо 2018», которое пройдет в Пскове 24 и 25 марта.

Победителей мы определим 14 марта 2018 года в 12.00.

О том, какие призы достанутся обладателям второго и третьего места, мы расскажем вам в ближайшее время. Следите за нашими новостями.

СПРАВКА

Полностью положение о конкурсе вы найдете по этой ссылке.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Тринадцать градусов мороза прогнозируют в Пскове 15 февраля
Ольга Ильина: В своих работах я хочу передать нежность и любовь
«Псковавтодор» заключил первый в этом году контракт на ремонт дорог
Юмористическую программу под названием «Кролики» покажут в Пскове 16 февраля
«Солнышко и снежные человечки» ждут юных псковичей в театре кукол
Великолукский драмтеатр приглашает на спектакль «В то время я гостила на земле»
Фотографии Олега Андрейчикова выставили в «Михайловском»
Лина Лавренова: Пряник можно расписать, как душе угодно!
Киберпобоища возвращаются в Псков. Ближайшее – 3 марта

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
14 февраля 09:47

Аист прилетел

В новом роддоме малышей оставят с мамами (ЭКСКЛЮЗИВ, ИНФОГРАФИКА)

Общество / Коммуналка
13 февраля 17:06

Открытый доступ

Как устроена сортировка и переработка мусора в Пскове

Общество / Здоровье
14 февраля 09:13

Тихий убийца

Инфаркт и инсульт становятся осложнениями болезни, протекающей без симптомов