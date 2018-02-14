Комплект постельного белья подарят победителю фотоконкурса «РетроСвадьба — 2018»

Двуспальный комплект постельного белья из чистого 100% хлопка производства компании «Самойловский текстиль» получит победитель конкурса «РетроСвадьба — 2018», который в данный момент проходит в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте. В подарочный комплект входят: 1 простынь 180x200 см, 1 пододеяльник 175x215 см, 2 наволочки 70x70 см и 50x70 см.
На сегодняшний день в конкурсе участвуют уже 12 фотографий.
Чтобы стать участником, нужно загрузить свадебную ретрофото (сделанное ранее 2008 года) в конкурсный альбом в сообществе «Псковской правды» в соцсети «ВКонтакте». В описании к фото не забудьте указать имена молодоженов и дату бракосочетания. Фотоснимок вы можете сопроводить небольшим описанием.
Постельное белье с эффектом бархатного лепестка.
Фото из открытых источников
Фотоснимки, присланные на конкурс, попадут на главное свадебное мероприятие года «Свадьба Экспо 2018», которое пройдет в Пскове 24 и 25 марта.
Лидия и Владимир. Участники конкурса «РетроСвадьба — 2018».
Фото из семейного архива
Победителей мы определим 14 марта 2018 года в 12.00.
О том, какие призы достанутся обладателям второго и третьего места, мы расскажем вам в ближайшее время. Следите за нашими новостями.
СПРАВКА
Полностью положение о конкурсе вы найдете по этой ссылке.