Комплект постельного белья подарят победителю фотоконкурса «РетроСвадьба — 2018»

Двуспальный комплект постельного белья из чистого 100% хлопка производства компании «Самойловский текстиль» получит победитель конкурса «РетроСвадьба — 2018», который в данный момент проходит в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте. В подарочный комплект входят: 1 простынь 180x200 см, 1 пододеяльник 175x215 см, 2 наволочки 70x70 см и 50x70 см.

На сегодняшний день в конкурсе участвуют уже 12 фотографий.