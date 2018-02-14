Киберпобоища возвращаются в Псков. Ближайшее – 3 марта

В Пскове 3 марта состоится киберспортивный фестиваль, который объединит на одной площадке любителей игровой индустрии Псковской области и других уголков России и ближнего зарубежья. В этот день пройдет масштабный чемпионат по FIFA 18, WorldofTanks и AORUS League DOTA 2 от компании GIGABYTE. Призовой фонд составит более 100 000 рублей. За баталиями можно будет следить в реальном времени — соревнования будут транслироваться на большой экран в игровом зале. Cоорганизаторами выступают Центр науки и спорта «БезПредела» и Псковское региональное отделение ЮнАрмии. Официальный партнер — белорусские разработчики Wargaming — авторы популярной игры WorldofTanks. В настоящий момент продолжается регистрация команд и участников.

Запланированы одиночные турниры по популярным компьютерным играм: Hearthstone, CS:GO, Playerunknown’s Battlegrounds и Mortal Kombat.