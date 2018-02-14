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Спорт / Соревнования

Киберпобоища возвращаются в Псков. Ближайшее – 3 марта

14 февраля 2018 года, 14:50

В Пскове 3 марта состоится киберспортивный фестиваль, который объединит на одной площадке любителей игровой индустрии Псковской области и других уголков России и ближнего зарубежья. В этот день пройдет масштабный чемпионат по FIFA 18, WorldofTanks и AORUS League DOTA 2 от компании GIGABYTE. Призовой фонд составит более 100 000 рублей. За баталиями можно будет следить в реальном времени — соревнования будут транслироваться на большой экран в игровом зале. Cоорганизаторами выступают Центр науки и спорта «БезПредела» и Псковское региональное отделение ЮнАрмии. Официальный партнер — белорусские разработчики Wargaming — авторы популярной игры WorldofTanks. В настоящий момент продолжается регистрация команд и участников.

Запланированы одиночные турниры по популярным компьютерным играм: Hearthstone, CS:GO, Playerunknown’s Battlegrounds и Mortal Kombat.

Оставить заявку на участие и узнать подробности можно в официальной группе киберспортивного фестиваля на сайте социальной сети «ВКонтакте».
Фото Дарьи Хватковой
Выставку оружия из реального мира организуют вторая бригада спецназа и областной военный музей из Острова. Зрителям и гостям фестиваля, помимо трансляций виртуальных сражений, будут доступны множество интерактивных площадок: игровая зона с приставками, виртуальная зона VR Move, игровые симуляторы и выставка современного оружия от военно-патриотического центра «Патриот». Желающие смогут поиграть в настольные игры и варгеймы от клуба «Квокка», принять участие в выставке крафта и посмотреть модели советской техники от студии стендового моделизма «Диорама». На мероприятии пройдут мастер-классы по программированию, роботоконструированию и 3D-печати. Участников и зрителей фестиваля также ждет косплей-дефиле авторских костюмов по мотивам фильмов, видеоигр и комиксов от сообщества «ПАФ».

Кибертурнир состоится по адресу: Иркутский переулок, д. 2, 3 марта в 13.00.

Генеральным информационным спонсором вновь, как и в сентябре, выступает «Псковская правда».

Возрастное ограничение 12+. 

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