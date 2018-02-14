«Псков-747» и «Луки-Энергия» продолжают подготовку к сезону

ФК «747» отказался от ранее озвученного решения принять в манеже «Зенит» в Санкт-Петербурге участие в традиционном Кубке полпреда президента. Причина, названная в клубе, — несоответствие ожиданиям состава участников футбольного соревнования. Иными словами, на него не заявились команды ФНЛ или ведущие клубы второго дивизиона. Вместо краткосрочного соперничества с любительскими клубами и командами-середняками ПФЛ в руководстве сегодня говорят о двухнедельном сборе в Турции с качественным игровым расписанием.

Между тем великолукские футболисты сегодня, как и «747», в ожидании сборов тренируются дома, но проводят выездные игры. После победы над белорусским «Днепром» энергетики сыграли со смоленским «ЦРФСО», прежде также именовавшимся «Днепром», и вновь добились победы. Голы за «Луки» продолжает забивать находящийся на просмотре игрок Дмитрий, чью фамилию в клубе не называют.

Также отметим, что в понедельник, 19 февраля, в 19:00 состоится Кубок двух городов по футболу, в котором встретятся лучшие киберфутболисты из числа игроков ФК «747» и ФК «Энергия». Киберматч можно будет посмотреть в прямом эфире. Цвета псковской команды будут защищать Алексей Семряков и Владислав Емельянов, за Великие Луки сыграют Виталий Бения и Александр Алексеев. Игра состоится сразу после возвращения молодежки «747» с представительного молодежного форума в Таллине, куда подопечные Андрея Колышева отправятся на этой неделе.