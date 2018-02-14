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Спорт / Соревнования

«Псков-747» и «Луки-Энергия» продолжают подготовку к сезону

14 февраля 2018 года, 09:05

Голы за «Луки» продолжает забивать находящийся на просмотре игрок, а псковичи отказались соперничать в Кубке полпреда.

ФК «747» отказался от ранее озвученного решения принять в манеже «Зенит» в Санкт-Петербурге участие в традиционном Кубке полпреда президента. Причина, названная в клубе, — несоответствие ожиданиям состава участников футбольного соревнования. Иными словами, на него не заявились команды ФНЛ или ведущие клубы второго дивизиона. Вместо краткосрочного соперничества с любительскими клубами и командами-середняками ПФЛ в руководстве сегодня говорят о двухнедельном сборе в Турции с качественным игровым расписанием.

Между тем великолукские футболисты сегодня, как и «747», в ожидании сборов тренируются дома, но проводят выездные игры. После победы над белорусским «Днепром» энергетики сыграли со смоленским «ЦРФСО», прежде также именовавшимся «Днепром», и вновь добились победы. Голы за «Луки» продолжает забивать находящийся на просмотре игрок Дмитрий, чью фамилию в клубе не называют.

Также отметим, что в понедельник, 19 февраля, в 19:00 состоится Кубок двух городов по футболу, в котором встретятся лучшие киберфутболисты из числа игроков ФК «747» и ФК «Энергия». Киберматч можно будет посмотреть в прямом эфире. Цвета псковской команды будут защищать Алексей Семряков и Владислав Емельянов, за Великие Луки сыграют Виталий Бения и Александр Алексеев. Игра состоится сразу после возвращения молодежки «747» с представительного молодежного форума в Таллине, куда подопечные Андрея Колышева отправятся на этой неделе.

Зимняя пауза во втором дивизионе — время дополнительных нагрузок.
Фото сообщества ФК «Псков-747» «ВКонтакте»
Не за родную команду, но за любительскую мини-футбольную команду «Динамо-Искра-Псковгражданпроект» наколотил в высшем дивизионе чемпионата Пскова по футболу Андрей Почипов, который проведет вторую половину сезона в составе «747». «ДИП», к слову, стали победителями чемпионата, опередив «Таможню» и фаворитов — команду «Автофаворита», выступавшую в чемпионате двумя составами. Теперь лучшие мини-футбольные коллективы разыграют между собой кубок города. Главный тренер «Автофаворита» и председатель городской федерации футбола Андрей Аленичев, заявивший «Псковской правде» о том, что он вновь будет в марте выдвигать свою кандидатуру на должность председателя на пятилетний срок, подвел короткие итоги чемпионата на паркете:

— На этот раз в трех дивизионах сражалось много команд, везде была плотная борьба, наблюдать было интересно, хоть и немного неудобно. Ведь после того как закрылся «Электрон», мы проводили соревнование впервые в Писковичах. Покрытие там хорошее, играть всем понравилось. 

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