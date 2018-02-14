Запущен онлайн-отбор участников на конкурс чтецов «Живая классика»

Во всех регионах России в феврале проходит отборочный тур крупнейшего литературного проекта для подростков «Живая классика» (подробности читайте в статье «За чтение – в лагерь» на сайте «Псковской правде»). Первый этап организуют сами школы.
Во всех регионах России в феврале проходит отборочный тур крупнейшего литературного проекта для подростков «Живая классика» (подробности читайте в статье «За чтение – в лагерь» на сайте «Псковской правде»). Первый этап организуют сами школы.
2. Записать на видео отрывок из выбранной книги
3. Выложить этот ролик до 25 февраля на YouTube-канал своего региона.
4. В названии видео указать: фамилию и имя участника, район, населенный пункт, школу и произведение.
Компетентное жюри выберет по три конкурсанта, которые примут участие в очном муниципальном этапе своего района.
Если в школе проходит очный этап конкурса, то в онлайн-отборе принять участие уже нельзя.
Крупнейший литературный конкурс для школьников «Живая классика» проходит уже в седьмой раз. За эти годы присоединились ребята из 85 регионов России и 80-ти стран мира. Принять участие могут школьники 10-17 лет. Участники читают наизусть любимые отрывки из прозаических произведений, преодолевая этап за этапом – школьный, районный, региональный, финал в «Артеке», а затем суперфинал на Красной площади. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Ежегодно среди членов жюри конкурса известные писатели, деятели культуры и искусства. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, телеведущие Светлана Сорокина и многие другие.
По любым вопросам можно обратиться к куратору проекта Анне Олениной: olenina@youngreaders.ru