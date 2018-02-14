Запущен онлайн-отбор участников на конкурс чтецов «Живая классика»

СПРАВКА

Крупнейший литературный конкурс для школьников «Живая классика» проходит уже в седьмой раз. За эти годы присоединились ребята из 85 регионов России и 80-ти стран мира. Принять участие могут школьники 10-17 лет. Участники читают наизусть любимые отрывки из прозаических произведений, преодолевая этап за этапом – школьный, районный, региональный, финал в «Артеке», а затем суперфинал на Красной площади. Конкурс проводится под патронатом Министерства образования и науки, Министерства культуры РФ. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания «Норникель». Ежегодно среди членов жюри конкурса известные писатели, деятели культуры и искусства. В разные годы в жюри «Живой классики» были: режиссёры Егор Кончаловский, Борис Грачевский и Сергей Голомазов, актёры Олег Табаков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Гармаш, Елена Захарова, Игорь Петренко, телеведущие Светлана Сорокина и многие другие.

По любым вопросам можно обратиться к куратору проекта Анне Олениной: olenina@youngreaders.ru