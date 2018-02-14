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Культура / Выставка

Ирина Кузьмина: Хочу приносить радость взрослым и детям

14 февраля 2018 года, 12:25

Ирина Кузьмина занимается рукоделием с детства.


Фото из личного архива Ирины Кузьминой
Чем мастерица только не увлекалась. В ее послужном списке: резьба по дереву, витражи, декупаж, топиарии, вышивка лентами и крестиком, пэчворк, декорирование различными материалами, цветы из фоамирана. Зато своему увлечению игрушками Ирина не изменяла никогда.


Фото из личного архива Ирины Кузьминой
- Сначала шила для себя, потом для своих детей, теперь выставляю работы на различных ярмарках, - рассказывает она. - Мне интересно разрабатывать игрушки, наряжать их, оформлять мордашки зверушкам,  каждая получается со своим характером. Меня радует отношение детей к моим поделкам, я часто вижу , как они выходят погулять с моими зайцами или котиками, обнимают их. Для меня нет выше похвалы! Взрослые, проходя мимо моего стола, восклицают: «Смотри, Баба-Яга.! Нос как у Михалыча.....или Ой, ну это я вылитая!» Планирую и дальше шить игрушки, повышать мастерство придумывать и исполнять задуманное, хочу приносить радость взрослым и детям, ведь я сама получаю море позитива, делая свои игрушки.


Фото из личного архива Ирины Кузьминой
СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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