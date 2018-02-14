Причину поджога «Мицубиси» выясняют великолукские следователи

В городе на Ловати задержали двоих жителей Тверской области, подозреваемых в поджоге автомобиля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Ночью 13 февраля на улице Дружбы неизвестные подожгли иномарку «Мицубиси», принадлежащую местной организации.

По «горячим следам» полицейским удалось задержать двоих подозреваемых. Ими оказались безработных, ранее судимых жителей соседнего региона, 1971 и 1975 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас выясняются все обстоятельства и мотивы преступления.