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Культура / Выставка

Маргарита Завертяева: Живу в цветах и делаю их своими руками

14 февраля 2018 года, 11:51

Данным видом творчества занимаюсь не так давно. Сначала я увлекалась декупажом. Имею навыки в вышивке, вязании и шитье. Но однажды, увидев мастер-класс по фоамирану и изготовлению флористических изделий, я решила попробовать.

Маргарита Завертяева, мастер
Маргарита очень любит цветы. Они окружают ее повсюду.


Фото из личного архива Маргариты Завертяевой
- Я живу в цветах, выращиваю цветы, а теперь еще и делаю их своими руками. Каждый новый цветок - это моя душа.


Фото из личного архива Маргариты Завертяевой
По словам мастера, ей интересно освоить новые материалы, приобрести новые навыки и заполнить свое свободное время творчеством.


Фото из личного архива Маргариты Завертяевой
- Мои работы доставляют радость и вдохновение, а это - главное. Есть к чему стремиться и развиваться в этом направлении. Жизнь невозможна без цветов, а цветы без жизни.

СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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