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Культура / Выставка

Елена Бакеева: В начале была книга

14 февраля 2018 года, 11:17

Творчеством я занимаюсь всю свою сознательную жизнь – это и вышивка крестиком, и пейчворк, и скрапбукинг, и вышивка лентами, но в данный момент меня покорил фетр.

Елена Бакеева, мастер
По словам мастера, ее фетровое творчество началось два года назад, с появлением в ее жизни маленького человечка - главного вдохновителя и испытателя.

- Самой первой была книга для него, далекая от идеала, теперь уже старая и изрядно потрепанная, но до сих пор самая любимая, - рассказывает Елена Бакеева.


Фото из личного архива Елены Бакеевой
Краски материала, его мягкость, позволяют создавать интересный вещи, которые нравятся не только деткам, но и взрослым.


Фото из личного архива Елены Бакеевой
- Каждое изделие получается оригинальное и неповторимое. В каждом моём изделии есть частичка тепла и любви, а потому все они исключительные, - отмечает Елена.


Фото из личного архива Елены Бакеевой
Все работы автора многофункциональные, легки в использовании и яркие. Изделия для детей помогают развивать внимание, память, мышление, мелкую моторику, цветовосприятие, логику и т.д. Изделие для взрослых создают эстетическое удовольствие, гармонично вписываются в интерьер.

СПРАВКА

Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).

Обо всех мастерах и новостях, связанных с ярмаркой «ART-ель» читайте в постоянно пополняющемся разделе на нашем сайте.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.

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