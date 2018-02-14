Елена Бакеева: В начале была книга

- Самой первой была книга для него, далекая от идеала, теперь уже старая и изрядно потрепанная, но до сих пор самая любимая, - рассказывает Елена Бакеева.
Творчеством я занимаюсь всю свою сознательную жизнь – это и вышивка крестиком, и пейчворк, и скрапбукинг, и вышивка лентами, но в данный момент меня покорил фетр.
- Самой первой была книга для него, далекая от идеала, теперь уже старая и изрядно потрепанная, но до сих пор самая любимая, - рассказывает Елена Бакеева.
Весенняя ярмарка «ART-ель» пройдет 3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2).
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Время работы: с 12.00 до 18.00.
Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.
«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.
Для этого необходимо скачать эту заявку и следовать инструкциям. Ее заполнение на займет много времени.