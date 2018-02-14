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Культура

«Скобари» приглашают всех на свой юбилейный концерт «Я лечу над Россией»

14 февраля 2018 года, 09:30

В субботу, 17 февраля, в 17.00 в большом концертном зале областной Филармонии (ул. Некрасова, 24) состоится праздничная концертная программа «Я лечу над Россией», посвященная 20-летию ансамбля «Скобари» и юбилею солистки Татьяны Арсентьевой. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В свой юбилей артисты «Скобарей» покажут зрителям специальную программу, составленную из музыки и песен самых разнообразных стилей и направлений. В их исполнении прозвучат и народные, и военно-патриотические песни, и романсы, и песни знаменитых авторов, в том числе, псковских. А также к юбилейной программе присоединятся солисты, музыканты, творческие коллективы: танцевальная группа Русского народного хора, ансамбль 76-й Черниговской, краснознаменной, десантно-штурмовой дивизии «Голубые молнии», заслуженная артистка России, певица Марина Курчавова, военный оркестр 104 гвардейского парашютно-десантного полка.

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