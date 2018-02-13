Живую надпись «ПроРФ» выстроили стен Псковского кремля

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов приняли участие в патриотическом флешмобе межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Вместе с молодежью Пскова у стен древнего Псковского кремля они выстроили живую надпись «ПроРФ», раскрашенную в цвета российского триколора, и исполнили гимн Российской Федерации. После чего Михаил Ведерников вместе с псковичами передал эстафету Республике Саха (Якутия).

В мероприятии межнационального патриотического движения «ПроРФ» в Пскове также приняли участие российский кинопродюсер Шамиль Джафаров, актер и певец Виталий Гогунский, капитан команды КВН «Сборная РУДН» и телеведущий Сангаджи Тарбаев, студенты Псковского государственного университета и псковского филиала Академии ФСИН России, учащиеся ссузов и школ Пскова — всего около 300 человек.