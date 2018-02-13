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Культура / Выставка

В Псковском госуниверситете открылась выставка «ПроГероев»

13 февраля 2018 года, 16:59

В Псковском государственном университете открылась выставка о современных героях России разных национальностей «ПроГероев». Она стала первым мероприятием патриотической межнациональной эстафеты «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!», которая стартовала в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На выставке представлены фотографии и биографические справки, посвященные 54-м героям России, награжденным посмертно. Среди них - участники вооруженных конфликтов в Чечне и Южной Осетии, бое-вых действий в Сирии, военнослужащие, погибшие при ликвидации террористических атак. Отдельный стенд посвящен легендарной 6-й роте 104-гогвардейского парашютно-десантного полка 76-й Гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова дивизии.

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