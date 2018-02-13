Какие масленичные мероприятия ждут псковичей с 14 по 18 февраля

В Пскове на празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела.

Солнышко и снежные человечки.

Трогательная история о дружбе и неиссякаемой душевной теплоте и чуткости.

Не житье, а масленица!

Музей-мельница в д. Бугрово.

14 — 18 февраля.

Праздничная фольклорная программа.

В Бугрове благоговейно хранят «привычки милой старины», память о веселом «зуёвском барине Ляксандре Сяргеичэ» и былых временах. Бугровские обитатели поджидают Масленицу, строят ледяные горки, украшают сани, собирают одежку для Маслены, сеют муку для блинков...

Здесь можно поучаствовать в торжественной встрече и проводах Масленицы, услышать традиционные народные песни, совместно изготовить масленичное чучело, угоститься блинами и чаем с травами, покататься с ледяной горки и на лошади, принять участие в традиционных играх «Волоты», «Бесы», «Коршун», «Дрема» и другие.