Какие масленичные мероприятия ждут псковичей с 14 по 18 февраля

В Пскове на празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела.
Предлагаем вашему вниманию афишу праздничных мероприятий на ближайшие пять дней.
Солнышко и снежные человечки.
Псковский областной театр кукол г. Псков, ул. Конная, 3.
17 — 18 февраля, 12.00, 14.00.
Масленичное представление и спектакль.
Трогательная история о дружбе и неиссякаемой душевной теплоте и чуткости.
Музей-мельница в д. Бугрово.
14 — 18 февраля.
Праздничная фольклорная программа.
В Бугрове благоговейно хранят «привычки милой старины», память о веселом «зуёвском барине Ляксандре Сяргеичэ» и былых временах. Бугровские обитатели поджидают Масленицу, строят ледяные горки, украшают сани, собирают одежку для Маслены, сеют муку для блинков...
Здесь можно поучаствовать в торжественной встрече и проводах Масленицы, услышать традиционные народные песни, совместно изготовить масленичное чучело, угоститься блинами и чаем с травами, покататься с ледяной горки и на лошади, принять участие в традиционных играх «Волоты», «Бесы», «Коршун», «Дрема» и другие.
Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (Псков, ул. Набат, 5).
15 февраля, 15.30.
Познавательно-игровая программа. Праздник организован для учеников 6-х классов школы № 6.
Городской культурный центр (Псков, Рижский пр-т, 64).
15 февраля, 11.00, 14.00.
Познавательно-игровая программа. Приглашаем семьи с детьми.
Традиции и обряды Масленицы
Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2).
16 февраля, 14.30.
Историко-просветительская программа. Вы узнаете о старинных народных обрядах.
Городской культурный центр (Псков, Рижский пр-т, 64).
16 февраля, 18.00.
Музыкальная программа. Масленичная встреча в клубе любителей музыкальной культуры.
Встречай весну в Изборске
Государственный музей-заповедник «Изборск» (п. Старый Изборск).
17 февраля, 13.00.
Большая праздничная программа. Народное гуляние пройдет на площади перед крепостью, на территории Музейного квартала и Нескучного садика.
Широкая Масленица в школе искусств
Концертный зал Детской школы искусств (Псков, ул. О. Кошевого, 8).
17 февраля, 13.30.
Фольклорная программа. Интерактив с участием народных коллективов ДШИ.
Масленица идет — блин и мед несет!
Псков, сквер у Дома офицеров (ул. Кирсанова, 5).
18 февраля, 12.00.
Праздничная интерактивная программа. Детей и взрослых ждут игры и конкурсы.
Псков, Октябрьская площадь, Детский парк, ул. Пушкина, ул. Советская.
18 февраля, 12.00 — 16.00.
Народное гуляние. В 15.00 — сожжение масленичного чучела.