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Досуг / Афиша

Какие масленичные мероприятия ждут псковичей с 14 по 18 февраля

13 февраля 2018 года, 15:49

В Пскове на празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела.

Предлагаем вашему вниманию афишу праздничных мероприятий на ближайшие пять дней.

Солнышко и снежные человечки.

Псковский областной театр кукол г. Псков, ул. Конная, 3.

17 — 18 февраля, 12.00, 14.00.

Масленичное представление и спектакль.

Трогательная история о дружбе и неиссякаемой душевной теплоте и чуткости.

Не житье, а масленица!

Музей-мельница в д. Бугрово.

14 — 18 февраля.

Праздничная фольклорная программа.

В Бугрове благоговейно хранят «привычки милой старины», память о веселом «зуёвском барине Ляксандре Сяргеичэ» и былых временах. Бугровские обитатели поджидают Масленицу, строят ледяные горки, украшают сани, собирают одежку для Маслены, сеют муку для блинков...

Здесь можно поучаствовать в торжественной встрече и проводах Масленицы, услышать традиционные народные песни, совместно изготовить масленичное чучело, угоститься блинами и чаем с травами, покататься с ледяной горки и на лошади, принять участие в традиционных играх «Волоты», «Бесы», «Коршун», «Дрема» и другие.

Сударыня Масленица

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (Псков, ул. Набат, 5).

15 февраля, 15.30.

Познавательно-игровая программа. Праздник организован для учеников 6-х классов школы № 6.

Масленица!

Городской культурный центр (Псков, Рижский пр-т, 64).

15 февраля, 11.00, 14.00.

Познавательно-игровая программа. Приглашаем семьи с детьми.

Традиции и обряды Масленицы

Псковская областная универсальная научная библиотека (Псков, ул. Профсоюзная, 2).

16 февраля, 14.30.

Историко-просветительская программа. Вы узнаете о старинных народных обрядах.

Как на Масленой неделе

Городской культурный центр (Псков, Рижский пр-т, 64).

16 февраля, 18.00.

Музыкальная программа. Масленичная встреча в клубе любителей музыкальной культуры.

Встречай весну в Изборске

Государственный музей-заповедник «Изборск» (п. Старый Изборск).

17 февраля, 13.00.

Большая праздничная программа. Народное гуляние пройдет на площади перед крепостью, на территории Музейного квартала и Нескучного садика.

Широкая Масленица в школе искусств

Концертный зал Детской школы искусств (Псков, ул. О. Кошевого, 8).

17 февраля, 13.30.

Фольклорная программа. Интерактив с участием народных коллективов ДШИ.

Масленица идет — блин и мед несет!

Псков, сквер у Дома офицеров (ул. Кирсанова, 5).

18 февраля, 12.00.

Праздничная интерактивная программа. Детей и взрослых ждут игры и конкурсы.

Прощай, Зимушка-зима

Псков, Октябрьская площадь, Детский парк, ул. Пушкина, ул. Советская.

18 февраля, 12.00 — 16.00.

Народное гуляние. В 15.00 — сожжение масленичного чучела.

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