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Спорт / Соревнования

Заявки на участие в турнире по мини-футболу «ВЫЗОВ» принимают от псковичей

13 февраля 2018 года, 17:05

С 9 марта в Пскове стартует второй сезон корпоративного турнира по мини-футболу «ВЫЗОВ». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый турнир пройдет в спортивном комплексе «Хет-трик» (улица Новаторов, д.5). Начало игры в 21.30, окончание в 23.30. Турнир будет состоять из группового этапа и плей-офф.

В составе команды должно присутствовать 6 мужчин от 18 лет. 80% команды должны быть моложе 35 лет. Желающим принять участие в турнире необходимо отправить заявку на участие по адресу электронной почты: andrey.v.po@gmail.com не позднее 28 февраля.

Подробная информация по телефону +79113848444

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