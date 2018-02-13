Заявки на участие в турнире по мини-футболу «ВЫЗОВ» принимают от псковичей

С 9 марта в Пскове стартует второй сезон корпоративного турнира по мини-футболу «ВЫЗОВ». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Первый турнир пройдет в спортивном комплексе «Хет-трик» (улица Новаторов, д.5). Начало игры в 21.30, окончание в 23.30. Турнир будет состоять из группового этапа и плей-офф.

В составе команды должно присутствовать 6 мужчин от 18 лет. 80% команды должны быть моложе 35 лет. Желающим принять участие в турнире необходимо отправить заявку на участие по адресу электронной почты: andrey.v.po@gmail.com не позднее 28 февраля.

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