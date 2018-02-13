Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

250 дворов, 25 парков и 350 общественных мест приведут в порядок в Псковском регионе

13 февраля 2018 года, 14:42

В Псковской области утвердили программу по благоустройству городской среды на 2018–2022 годы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего за 5 лет планируется привести в порядок 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 городских парков.

Субсидии уже получили 5 районов области: Невельский, Опочецкий, Островский, Печорский, Порховский. В 2018 году начатые работы будут продолжены.

Ежегодно в рамках госпрограммы планируется благоустраивать около 200 дворовых и общественных территорий. Речь идет о ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн.

Уже в этом году на реализацию программы запланированы порядка 147 млн рублей, из них 137 млн рублей средства — федерального бюджета.

Участниками программы смогут стать населенные пункты, численность которых превышает 1 тыс. человек. Таких в Псковской области 40.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские общественники и молодежь смогут побороться за гранты движения «ПроРФ»
В День всех влюблённых в Пскове ожидается небольшой снегопад
Живую надпись «ПроРФ» выстроили стен Псковского кремля
Заявки на участие в турнире по мини-футболу «ВЫЗОВ» принимают от псковичей
В Псковском госуниверситете открылась выставка «ПроГероев»
Какие масленичные мероприятия ждут псковичей с 14 по 18 февраля
Держаться подальше от сосулек и крыш призывают жителей Псковской области
Псевдометрологи ходят по псковским квартирам в поисках жертвы
О преимуществах службы по контракту расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Коммуналка
13 февраля 17:06

Открытый доступ

Как устроена сортировка и переработка мусора в Пскове

Общество / Образование
13 февраля 10:02

В аквапарк из-за парты

Победители конкурса «ПервоКЛАССная баталия» получили заслуженные призы

Общество / Коммуналка
13 февраля 09:02

Сгруппировались

Решение вопроса по обращению с ТБО постепенно переходит в практическую плоскость (ИНФОГРАФИКА)