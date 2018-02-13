250 дворов, 25 парков и 350 общественных мест приведут в порядок в Псковском регионе

В Псковской области утвердили программу по благоустройству городской среды на 2018–2022 годы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего за 5 лет планируется привести в порядок 250 дворов, 350 общественных пространств и 25 городских парков.

Субсидии уже получили 5 районов области: Невельский, Опочецкий, Островский, Печорский, Порховский. В 2018 году начатые работы будут продолжены.

Ежегодно в рамках госпрограммы планируется благоустраивать около 200 дворовых и общественных территорий. Речь идет о ремонте проездов, обеспечении освещения, установке скамеек и урн.

Уже в этом году на реализацию программы запланированы порядка 147 млн рублей, из них 137 млн рублей средства — федерального бюджета.

Участниками программы смогут стать населенные пункты, численность которых превышает 1 тыс. человек. Таких в Псковской области 40.