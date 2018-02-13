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Общество

Держаться подальше от сосулек и крыш призывают жителей Псковской области

13 февраля 2018 года, 14:39

Из-за перепадов температуры на крышах домов появились сосульки, которые представляют опасность для жизни и здоровья человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

В связи с этим спасатели рекомендуют соблюдать эти меры безопасности:

- не передвигайтесь в непосредственной близости от зданий, особенно имеющих скатные крыши, выбирайте безопасный маршрут;

- входя в подъезд, обратите внимание, не нависают ли снежные массы с козырьков и навесов, предупредите детей о необходимости соблюдать меры личной безопасности;

- при обнаружении сосулек угрожающих размеров или снежной шапки, висящих на крыше вашего дома, необходимо обратиться в обслуживающую организацию.

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