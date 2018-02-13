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Происшествия

Псевдометрологи ходят по псковским квартирам в поисках жертвы

13 февраля 2018 года, 14:31

Псковский Центр стандартизации и метрологии предупреждает о появлении в городе псевдометрологов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В организацию обратились несколько псковичей, которым неизвестные люди «поверили» индивидуальные приборы учета, при этом завизировать выданный документ «метрологи» порекомендовали в государственной организации. Псковичи рассказали, что с предложением услуги по поверке счетчиков представители частной организации обратились к ним посредством телефонных звонков и поквартирных обходов. Оплата услуги была осуществлена на месте.

- Мы работаем только по заявлению граждан. После обращения клиент оплачивает услугу через платежный терминал, в кассе Центра или онлайн, затем на адрес клиента выезжает специалист, который при себе имеет удостоверение, - пояснили в Центре стандартизации и метрологии.

СПРАВКА

Проверить принадлежность сотрудника к Центру стандартизации и метрологии горожане могут по телефону: 8(8112) 66-80-24.

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