Псевдометрологи ходят по псковским квартирам в поисках жертвы

Псковский Центр стандартизации и метрологии предупреждает о появлении в городе псевдометрологов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В организацию обратились несколько псковичей, которым неизвестные люди «поверили» индивидуальные приборы учета, при этом завизировать выданный документ «метрологи» порекомендовали в государственной организации. Псковичи рассказали, что с предложением услуги по поверке счетчиков представители частной организации обратились к ним посредством телефонных звонков и поквартирных обходов. Оплата услуги была осуществлена на месте.

- Мы работаем только по заявлению граждан. После обращения клиент оплачивает услугу через платежный терминал, в кассе Центра или онлайн, затем на адрес клиента выезжает специалист, который при себе имеет удостоверение, - пояснили в Центре стандартизации и метрологии.