О преимуществах службы по контракту расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

В среду, 14 февраля, в 16.00, в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция с пунктом отбора на военную службу по контракту.

Что изменилось в системе отбора на военную службу по контракту за 2017 год? Какие подразделения, воинские части выбирают псковичи для прохождения службы? Какие гарантии, льготы и перспективы в первую очередь привлекает кандидатов в настоящее время? Как происходит отбор граждан, получивших высшее и среднее профессиональное образование и не проходивших службу по призыву? Какие должности пользуются наибольшим спросом у кандидатов? Какие требования сейчас предъявляются к кандидатам для поступления на военную службу по контракту?

Завтра мы узнаем, как этот пункт решает вопрос безработицы в регионе, какие вакансии есть для девушек, для иностранцев, что нового появилось в правилах отбора. И, конечно же, какой будет зарплата, льготы у тех, кто пройдет отбор.