Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Пресс-центр / Анонсы

О преимуществах службы по контракту расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

13 февраля 2018 года, 12:33

В среду, 14 февраля, в 16.00, в пресс-центре «Псковской правды» пройдет пресс-конференция с пунктом отбора на военную службу по контракту.

Что изменилось в системе отбора на военную службу по контракту за 2017 год? Какие подразделения, воинские части выбирают псковичи для прохождения службы? Какие гарантии, льготы и перспективы в первую очередь привлекает кандидатов в настоящее время? Как происходит отбор граждан, получивших высшее и среднее профессиональное образование и не проходивших службу по призыву? Какие должности пользуются наибольшим спросом у кандидатов? Какие требования сейчас предъявляются к кандидатам для поступления на военную службу по контракту?

Завтра мы узнаем, как этот пункт решает вопрос безработицы в регионе, какие вакансии есть для девушек, для иностранцев, что нового появилось в правилах отбора. И, конечно же, какой будет зарплата, льготы у тех, кто пройдет отбор.

СПИКЕРЫ

1. Бартенев Валерий Иванович, начальник пункта отбора.

2. Зайцев Дмитрий Владимирович, офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников – органам исполнительной власти: Не нужно мне писать отписки
На капремонт домов в Псковской области потратят более 1 млрд рублей
Из-за Масленицы движение в центре Пскова перекроют на 11 часов
Более 450 тысяч человек пожелали проголосовать не по месту регистрации
Нерадивым судовладельцам в Псковской области грозит штраф до 3000 рублей
Учеников псковских школ продолжают отправлять на карантин
Строительство Перинатального центра в Пскове близится к финишу
Лёгкий мороз и небольшой снег ждёт псковичей 13 февраля
Как Псковская область готовится к 100-летию создания Рабоче-Крестьянской Красной Армии

Комментарии

Авторизация
No comments