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Политика / Власть

Михаил Ведерников – органам исполнительной власти: Не нужно мне писать отписки

13 февраля 2018 года, 12:28

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников будет увольнять за невыполнение поручений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Коллеги, хочу обратить внимание, что работать будем так: первое невыполнение — объяснительная, второе — выговор, третье — увольнение. По-другому не будет. Возьмите это за правило. Что касается исполнения поручений Президента, то первые два пункта мы убираем, сразу — третий», — сказал руководитель региона на очередном заседании администрации региона. В этой связи он поручил всем, кто работает с обращениями граждан в Псковской области и Контрольному управлению Администрации региона при подготовке вопросов к приему граждан прорабатывать реальные сроки исполнения поручений, в том числе по линии приемной Президента РФ в Пскове. «Продление сроков — это форс-мажор, когда есть обстоятельства непреодолимой силы, почему мы не можем выполнить это поручение. Во всех остальных случаях перенос сроков недопустим», — еще раз подчеркнул Михаил Ведерников.

Кроме того, Михаил Ведерников акцентировал внимание руководителей органов исполнительной власти региона на качественной проработке ответов на обращения граждан.

«Не нужно мне писать отписки, почему мы не можем выполнить просьбу гражданина. Ищите возможности и предлагайте варианты, как ее выполнить», — сказал он.

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