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Общество / Коммуналка

На капремонт домов в Псковской области потратят более 1 млрд рублей

13 февраля 2018 года, 11:28

Более 1 млрд рублей будет направлено на капремонт многоквартирных домов Псковской области в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Данная сумма определена путем суммирования 80% от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных реги-ональным оператором в предыдущем периоде.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе будет осуществляться согласно кратко-срочным планам на 2016, 2017 и 2018 годы.

КСТАТИ

Остаток средств, не использованный Региональным оператором в 2017 году, составляет 661 млн руб. Прогнозируемый объем поступлений взносов на капитальный ремонт в 2018 году равен 574 млн рублей, 80% от которых составляет 459 млн рублей.

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