На капремонт домов в Псковской области потратят более 1 млрд рублей

Более 1 млрд рублей будет направлено на капремонт многоквартирных домов Псковской области в этом году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Данная сумма определена путем суммирования 80% от прогнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт в текущем году с учетом остатка средств, не использованных реги-ональным оператором в предыдущем периоде.

Капитальный ремонт многоквартирных домов в регионе будет осуществляться согласно кратко-срочным планам на 2016, 2017 и 2018 годы.