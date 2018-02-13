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Политика / Выборы

Более 450 тысяч человек пожелали проголосовать не по месту регистрации

13 февраля 2018 года, 10:17

Свыше 450 тысяч человек подали заявления, чтобы 18 марта проголосовать на выборах президента РФ на другом избирательном участке, а не по месту постоянной регистрации, сообщил замглавы ЦИК России Николай Булаев. Об этом пишут «РИА Новости».

«Традиционно хочу показать динамику подачи заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ: мы видим, что 452 тысячи 380 человек на утро сегодняшнего дня (подали заявления)», — сообщил Булаев на заседании ЦИК в понедельник.

Он отметил, что сейчас в среднем подаётся около 46,5 тысячи таких заявлений в день по всей стране. «Ко-нечно, это не может, с одной стороны, не радовать, вместе с тем, есть понимание, что это ответственность, все заявления нам нужно грамотно обработать», — добавил замглавы ЦИК.

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